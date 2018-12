Complete NJPW Wrestle Kingdom 13 Card

Matches confirmed for NJPW Wrestle Kingdom 13, which takes place on January 4th, 2019 in Japan are:

PRE-SHOW: NEVER Openweight 6-Man Tag Team Championship #1 Contender’s Gauntlet Match

Kota Ibushi (c) vs. Will Ospreay – NEVER Openweight Championship

Los Ingobernables de Japon (BUSHI & Shingo Takagi) vs. Roppongi 3K (SHO & YOH) vs. Suzuki-gun (El Desperado & Yoshinobu Kanemaru) (c) – IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Championship

Tomohiro Ishii (c) vs. Zack Sabre, Jr. – RPW British Heavyweight Championship

Guerrillas of Destiny (Tama Tonga & Tanga Loa) (c) vs. Los Ingobernables de Japon (EVIL & SANADA) vs. Young Bucks (Matt & Nick Jackson) – IWGP Tag Team Championship

Cody Rhodes (c) vs. Juice Robinson – IWGP United States Heavyweight Championship

KUSHIDA (c) vs. Taiji Ishimori – IWGP Junior Heavyweight Championship

“Switchblade” Jay White vs. Kazuchika Okada

Chris Jericho (c) vs. Tetsuya Naito – IWGP Intercontinental Championship

Hiroshi Tanahashi vs. Kenny Omega (c) – IWGP Heavyweight Championship